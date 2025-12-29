https://ria.ru/20251229/evropa-2065259426.html
Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности, заявил Трамп
Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. РИА Новости, 29.12.2025
