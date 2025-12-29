Рейтинг@Mail.ru
15:29 29.12.2025 (обновлено: 15:30 29.12.2025)
Евгения Кузьмина избрали главой Йошкар-Олы
Евгения Кузьмина избрали главой Йошкар-Олы
Главой столицы Марий Эл избран временно исполняющий обязанности главы Йошкар-Олы Евгений Кузьмин, сообщает городское собрание депутатов. РИА Новости, 29.12.2025
Евгения Кузьмина избрали главой Йошкар-Олы

Главой Йошкар-Олы избрали Евгения Кузьмина

© Фото : Собрание депутатов города Йошкар-Олы/ВКонтактеЕвгений Кузьмин
Евгений Кузьмин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Собрание депутатов города Йошкар-Олы/ВКонтакте
Евгений Кузьмин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Главой столицы Марий Эл избран временно исполняющий обязанности главы Йошкар-Олы Евгений Кузьмин, сообщает городское собрание депутатов.
Выборы главы городского округа Йошкар-Ола состоялись в понедельник на внеочередной сессии городского собрания депутатов.
"Путем открытого голосования главой города единогласно избран Кузьмин Евгений Петрович", - говорится в сообщении.
Кузьмин в 2022-2024 годах был первым заместителем председателя правительства Марий Эл, в 2024-2025 годах был советником главы республики по взаимодействию с новыми регионами РФ. С 25 сентября 2025 года указом главы Марий Эл назначен временно исполняющим полномочия главы Йошкар-Олы.
