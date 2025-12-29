https://ria.ru/20251229/evgenij-2065436935.html
Евгения Кузьмина избрали главой Йошкар-Олы
Евгения Кузьмина избрали главой Йошкар-Олы - РИА Новости, 29.12.2025
Евгения Кузьмина избрали главой Йошкар-Олы
Главой столицы Марий Эл избран временно исполняющий обязанности главы Йошкар-Олы Евгений Кузьмин, сообщает городское собрание депутатов. РИА Новости, 29.12.2025
