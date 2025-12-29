Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
11:58 29.12.2025 (обновлено: 19:56 29.12.2025)
В Эстонии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
В Эстонии сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Россия не стремится к нападению на страны, входящие в блок НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин. РИА Новости, 29.12.2025
В Эстонии сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Глава разведки Эстонии Розин: Россия не намерена атаковать Прибалтику

Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия не стремится к нападению на страны, входящие в блок НАТО, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
"Пока что ясно, что Россия уважает НАТО и в данный момент старается избегать любых публичных конфликтов", — отметил он в интервью ERR.
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ рассказали, что началось на восточном фланге НАТО из-за ударов России
27 декабря, 16:03
Розин добавил, что Таллин, в свою очередь, считает приоритетом сохранение существующего положения дел.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
25 декабря, 14:52
 
