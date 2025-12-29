Рейтинг@Mail.ru
Жители ЕС считают нынешнюю пенсионную систему неработающей, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 29.12.2025 (обновлено: 17:35 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/es-2065473656.html
Жители ЕС считают нынешнюю пенсионную систему неработающей, показал опрос
Жители ЕС считают нынешнюю пенсионную систему неработающей, показал опрос - РИА Новости, 29.12.2025
Жители ЕС считают нынешнюю пенсионную систему неработающей, показал опрос
Большинство жителей ЕС не хотят повышения пенсионного возраста, но признают, что без каких-то решений государство в конечном счете не сможет выплачивать им... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:25:00+03:00
2025-12-29T17:35:00+03:00
в мире
италия
франция
германия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20251229/ekspert-2065408808.html
https://ria.ru/20251228/vengriya-2065240027.html
италия
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, франция, германия, евросоюз
В мире, Италия, Франция, Германия, Евросоюз
Жители ЕС считают нынешнюю пенсионную систему неработающей, показал опрос

YouGov: жители ЕС считают свои пенсионные системы несостоятельными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Большинство жителей ЕС не хотят повышения пенсионного возраста, но признают, что без каких-то решений государство в конечном счете не сможет выплачивать им пенсии, следует из исследования компании YouGov.
По этим данным, от 45% до 61% опрошенных в Италии, Франции, Германии, Испании и Польше говорят, что существующие государственные пенсионные системы в их странах уже экономически не состоятельны. Еще больше респондентов - от 54% до 66% - полагают, что пенсионные системы в их странах будут экономически не состоятельны к моменту, когда на пенсию выйдут люди, которым сейчас от 30 до 49 лет.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Двойные стандарты ЕС ставят под угрозу безопасность Европы, считает эксперт
Вчера, 14:02
При этом большинство опрошенных в европейских странах высказались против повышения пенсионного возраста, повышения налогов для людей трудоспособного возраста, принуждения трудоспособных детей к поддержке родителей-пенсионеров и снижения размера государственных пенсий.
Исследование проводилось в период с 8 по 17 декабря среди 1106 взрослых жителей во Франции, 1101 – в Германии, 1002 – Испании, 1011 – Италии, 1144 – Польше, погрешность не указана.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Венгрия "восстанет" против миграционного пакта ЕС, заявил Сийярто
28 декабря, 22:15
 
В миреИталияФранцияГерманияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала