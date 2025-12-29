Жители ЕС считают нынешнюю пенсионную систему неработающей, показал опрос

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Большинство жителей ЕС не хотят повышения пенсионного возраста, но признают, что без каких-то решений государство в конечном счете не сможет выплачивать им пенсии, следует из исследования компании YouGov.
По этим данным, от 45% до 61% опрошенных в Италии, Франции, Германии, Испании и Польше говорят, что существующие государственные пенсионные системы в их странах уже экономически не состоятельны. Еще больше респондентов - от 54% до 66% - полагают, что пенсионные системы в их странах будут экономически не состоятельны к моменту, когда на пенсию выйдут люди, которым сейчас от 30 до 49 лет.
При этом большинство опрошенных в европейских странах высказались против повышения пенсионного возраста, повышения налогов для людей трудоспособного возраста, принуждения трудоспособных детей к поддержке родителей-пенсионеров и снижения размера государственных пенсий.
Исследование проводилось в период с 8 по 17 декабря среди 1106 взрослых жителей во Франции, 1101 – в Германии, 1002 – Испании, 1011 – Италии, 1144 – Польше, погрешность не указана.
