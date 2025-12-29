Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Число покупок живых елей в России в нынешнем праздничном сезоне оказалось на 12% ниже, чем в прошлом, тогда как искусственными деревьями интересовались на 4% чаще, Число покупок живых елей в России в нынешнем праздничном сезоне оказалось на 12% ниже, чем в прошлом, тогда как искусственными деревьями интересовались на 4% чаще, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

"Живая ель/сосна - медианная цена 3213 рублей, на 8% выше. Число покупок – ниже на 12%, при этом в онлайне – выше на 34%. Искусственная ель/сосна - медианная цена 4340 рублей, на 10% выше по сравнению с прошлым годом. Число покупок – выше на 4% по сравнению с прошлым годом, при этом в онлайне – выше на 20%", - подсчитали аналитики, изучив данные продаж с 1 по 23 декабря этого и прошлого года.

При этом число торговых точек по продаже живых елей в этом году сократилось на 10%.

В текущем сезоне покупательская активность на рынке новогодних покупок вновь связана с погодными условиями, отмечают аналитики. Традиционно наибольший объем продаж формируется в центральных регионах России, однако даже в середине декабря устойчивого снежного покрова здесь не было.