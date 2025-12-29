Рейтинг@Mail.ru
10:52 29.12.2025
Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование
россия, новый год, общество, новогодняя елка: живая или искусственная
Россия, Новый год, Общество, Новогодняя елка: живая или искусственная
Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование

"Чек Индекс": продажи живых елок в России в этом году снизились на 12%

© РИА Новости / Виталий АньковЁлочный базар
Ёлочный базар - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ёлочный базар. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Число покупок живых елей в России в нынешнем праздничном сезоне оказалось на 12% ниже, чем в прошлом, тогда как искусственными деревьями интересовались на 4% чаще, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Живая ель/сосна - медианная цена 3213 рублей, на 8% выше. Число покупок – ниже на 12%, при этом в онлайне – выше на 34%. Искусственная ель/сосна - медианная цена 4340 рублей, на 10% выше по сравнению с прошлым годом. Число покупок – выше на 4% по сравнению с прошлым годом, при этом в онлайне – выше на 20%", - подсчитали аналитики, изучив данные продаж с 1 по 23 декабря этого и прошлого года.
Опрос
Какая у вас елка в этом году?
Проголосовали:13145
23 декабря, 17:41
При этом число торговых точек по продаже живых елей в этом году сократилось на 10%.
В текущем сезоне покупательская активность на рынке новогодних покупок вновь связана с погодными условиями, отмечают аналитики. Традиционно наибольший объем продаж формируется в центральных регионах России, однако даже в середине декабря устойчивого снежного покрова здесь не было.
"Более того, из-за этого в том числе и низкая активность елочных базаров. Ряд таких торговых точек еще не открылись, и возможно, не появятся до конца года, уступив место интернет-продажам и сетевым игрокам. Покупатели все активнее выбирают для покупок онлайн-канал", - сказано в исследовании.
Главная новогодняя елка страны на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких в мире
25 декабря, 07:07
 
РоссияНовый годОбществоНовогодняя елка: живая или искусственная
 
 
