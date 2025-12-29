https://ria.ru/20251229/elki-2065320716.html
Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование
Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование - РИА Новости, 29.12.2025
Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование
Число покупок живых елей в России в нынешнем праздничном сезоне оказалось на 12% ниже, чем в прошлом, тогда как искусственными деревьями интересовались на 4%... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:52:00+03:00
2025-12-29T10:52:00+03:00
2025-12-29T10:53:00+03:00
Россияне в этом году реже покупали живые елки, показало исследование
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Число покупок живых елей в России в нынешнем праздничном сезоне оказалось на 12% ниже, чем в прошлом, тогда как искусственными деревьями интересовались на 4% чаще, подсчитали
для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Живая ель/сосна - медианная цена 3213 рублей, на 8% выше. Число покупок – ниже на 12%, при этом в онлайне – выше на 34%. Искусственная ель/сосна - медианная цена 4340 рублей, на 10% выше по сравнению с прошлым годом. Число покупок – выше на 4% по сравнению с прошлым годом, при этом в онлайне – выше на 20%", - подсчитали аналитики, изучив данные продаж с 1 по 23 декабря этого и прошлого года.
При этом число торговых точек по продаже живых елей в этом году сократилось на 10%.
В текущем сезоне покупательская активность на рынке новогодних покупок вновь связана с погодными условиями, отмечают аналитики. Традиционно наибольший объем продаж формируется в центральных регионах России, однако даже в середине декабря устойчивого снежного покрова здесь не было.
"Более того, из-за этого в том числе и низкая активность елочных базаров. Ряд таких торговых точек еще не открылись, и возможно, не появятся до конца года, уступив место интернет-продажам и сетевым игрокам. Покупатели все активнее выбирают для покупок онлайн-канал", - сказано в исследовании.