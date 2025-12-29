https://ria.ru/20251229/elektroenergiya-2065453810.html
В Сочи прокомментировали отключение электроэнергии в Абхазии
Крупных перебоев с электроснабжением в Сочи не зафиксировано, вся инфраструктура работает штатно, аварийные отключения в Абхазии не связаны с Сочи, сообщили РИА РИА Новости, 29.12.2025
В Сочи прокомментировали отключение электроэнергии в Абхазии
