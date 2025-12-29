В Сочи прокомментировали отключение электроэнергии в Абхазии

СОЧИ, 29 дек - РИА Новости. Крупных перебоев с электроснабжением в Сочи не зафиксировано, вся инфраструктура работает штатно, аварийные отключения в Абхазии не связаны с Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.