В Сочи прокомментировали отключение электроэнергии в Абхазии - РИА Новости, 29.12.2025
16:27 29.12.2025
В Сочи прокомментировали отключение электроэнергии в Абхазии
В Сочи прокомментировали отключение электроэнергии в Абхазии
Крупных перебоев с электроснабжением в Сочи не зафиксировано, вся инфраструктура работает штатно, аварийные отключения в Абхазии не связаны с Сочи, сообщили РИА РИА Новости, 29.12.2025
2025
Новости
сочи, абхазия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия
Сочи, Абхазия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия
В Сочи прокомментировали отключение электроэнергии в Абхазии

Власти не зафиксировали перебоев в Сочи во время отключения света в Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОзеро Рица в Абхазии
Озеро Рица в Абхазии. Архивное фото
СОЧИ, 29 дек - РИА Новости. Крупных перебоев с электроснабжением в Сочи не зафиксировано, вся инфраструктура работает штатно, аварийные отключения в Абхазии не связаны с Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Минэнерго Абхазии сообщило в Telegram-канале об аварийных отключениях на ВЛ "Шешелети-1", "Шешелети-2" и "Ачгуара", в результате чего без света остались все районы республики. Ремонтные бригады восстановили энергоснабжение, аварии ликвидированы, специалисты в настоящее время продолжают устранять последствия локальных аварий.
Сочи никаких крупных перебоев с электроснабжением не зафиксировано, инфраструктура работает штатно. Ситуация с отключениями в Абхазии никак не связана с Сочи", - говорится в сообщении.
Ранее "Сочинские электрически сети" сообщали о локальных технологических нарушениях в городе из-за непогоды.
В Сочи привели экстренные службы в повышенную готовность из-за непогоды
28 декабря, 16:46
 
