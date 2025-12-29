Экспорт российской высокотехнологичной продукции вырос на 23 процента

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Экспорт российской высокотехнологичной продукции в январе-августе в годовом выражении вырос на 23%, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

"Каждый десятый рубль экономики в нашей стране создается за счет несырьевого неэнергетического экспорта. Несмотря на все сложности, в том числе этого года, по итогам восемь месяцев экспорт высокотехнологичной продукции вырос на 23%. Наши товары покупают страны ближнего зарубежья, Китай, Турция, Индия, государства Южной Америки и даже США", – отметила глава РЭЦ в итоговом интервью телеканалу "Россия 24".

Отечественную продукцию самых высоких переделов покупают и недружественные страны. Представители бизнеса этих государств подходят прагматично к ведению дел и проводят "дефлагизацию", оформляя сделки через третьи страны, пояснила Вероника Никишина.

При этом Россия расширяет линейку экспорта за счет продукции с высокой добавленной стоимостью в тех областях, где она уже является лидером. Так, в продовольственном экспорте увеличиваются объемы вывоза готовой пищевой продукции – мясной, молочной, а также шоколада, кондитерских изделий.

"Также наметился устойчивый тренд ухода из сегмента B2B. В отличие от предыдущих периодов теперь это B2C, то есть потребительский рынок - косметическая продукция, парфюмерия, бытовая химия. Эти отрасли в уходящем году серьезно увеличили свои экспортные возможности. Выросла узнаваемость на многих рынках, и они хорошо представлены на полках зарубежных розничных магазинов", – добавила гендиректор РЭЦ.

Среди прочего росту потребительского сегмента экспорта способствует сеть постоянных павильонов с российской продукцией. Это системное продвижение качественных и высокотехнологичных отечественных товаров под зонтичным брендом "Сделано в России", напомнила Вероника Никишина.