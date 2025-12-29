https://ria.ru/20251229/efimov-2065392228.html
Ефимов: за услугами по архитектуре и строительству обращались 65 тысяч раз
Ефимов: за услугами по архитектуре и строительству обращались 65 тысяч раз
Ефимов: за услугами по архитектуре и строительству обращались 65 тысяч раз
В Москве в 2025 году за госуслугами в сфере архитектуры и строительства обращались более 65 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике...
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
2025
Новости
МОСКВА, 29 декабря – РИА Новости. В Москве в 2025 году за госуслугами в сфере архитектуры и строительства обращались более 65 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город продолжает повышать доступность и прозрачность градостроительных процедур. За 2025 год было обработано почти 30 тысяч заявок с положительным решением – это на 9% больше, чем годом ранее", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он добавил, что число одобрений по услуге "Решение о согласовании перепланировки нежилых зданий" выросло почти в два раза, по услуге "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства" – в полтора раза.
Большинство документов, как напоминается в сообщении, заявители подают в электронном виде на портале mos.ru. Их статус отображается в личном кабинете.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за десять лет портал mos.ru стал ядром цифровой экосистемы города.