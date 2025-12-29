Ефимов: строители московского метро будут работать в новогодние праздники

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Строительство метро в Москве продолжится и в новогодние праздники, 6 тысяч сотрудников "Мосинжпроекта", дочерних и подрядных компаний будут посменно работать примерно на 40 стройплощадоках, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Так, в активном строительстве два участка Рублёво-Архангельской линии: идет работа над восемью станциями, три из которых должны открыться до конца 2026 года. На стройплощадках здесь задействовано 2,5 тысячи человек", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Кроме того, указывается в нем, на южном участке Троицкой ветки столичного метрополитена в настоящее время ведется строительство пяти станций и в ближайшее время начнется возведение шестой – "Троицк". Три станции метростроители начали на Бирюлёвской линии. Также идут работы на новой станции Кольцевой линии "Достоевская" и на "Гольяново" на Арбатско-Покровской ветке.