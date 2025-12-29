Рейтинг@Mail.ru
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 29.12.2025 (обновлено: 23:06 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/dtp-2065524962.html
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков - РИА Новости, 29.12.2025
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внешней стороне 105-го километра МКАД в Москве, перекрыто движение с МКАД на Щёлковское шоссе в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:05:00+03:00
2025-12-29T23:06:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866578_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_b5ac0ae22d30b02b0a405cc8c30ead5f.jpg
https://ria.ru/20251229/dtp-2065507205.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010866578_604:0:3335:2048_1920x0_80_0_0_55d112ea9fb18bfaaf9f02b59d7c7f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков

На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков, движение затруднено

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внешней стороне 105-го километра МКАД в Москве, перекрыто движение с МКАД на Щёлковское шоссе в направлении области, движение в районе ДТП затруднено, сообщил столичный департамент транспорта.
"На внешней стороне 105-го километра МКАД (в районе съезда №105А) произошло столкновение двух грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что перекрыто движение с МКАД на Щёлковское шоссе в направлении области. Также движение в районе ДТП затруднено.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Астраханской области в ДТП погибли двое детей
Вчера, 20:06
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала