На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внешней стороне 105-го километра МКАД в Москве, перекрыто движение с МКАД на Щёлковское шоссе в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:05:00+03:00
2025-12-29T23:05:00+03:00
2025-12-29T23:06:00+03:00
происшествия
москва
происшествия, москва
На МКАД произошло ДТП с участием двух грузовиков, движение затруднено