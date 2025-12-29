Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над Новгородской областью

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средства ПВО за два часа перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Новгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

"Двадцать девятого декабря в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Новгородской области", - говорится в сообщении ведомства.