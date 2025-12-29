https://ria.ru/20251229/dron-2065293650.html
Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над Новгородской областью
Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника над Новгородской областью
Средства ПВО за два часа перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Новгородской областью, сообщило Минобороны РИА Новости, 29.12.2025
