Мир обречен, если техногиганты первыми создадут общий ИИ, заявил Дотком - РИА Новости, 29.12.2025
14:17 29.12.2025 (обновлено: 14:35 29.12.2025)
Мир обречен, если техногиганты первыми создадут общий ИИ, заявил Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что, если основатель платежной системы PayPal Питер Тиль,... РИА Новости, 29.12.2025
технологии, ким дотком (шмитц), билл гейтс, алексей карпов, megaupload, paypal, microsoft corporation
Технологии, Ким Дотком (Шмитц), Билл Гейтс, Алексей Карпов, Megaupload, PayPal, Microsoft Corporation
Дотком: мир обречен, если техногиганты победят в гонке за создание общего ИИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что, если основатель платежной системы PayPal Питер Тиль, сооснователь американской компании Microsoft Билл Гейтс, гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп и гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман одержат победу в гонке за разработку универсального искусственного интеллекта (AGI), то человечеству настанет конец.
"Если Питер Тиль, Билл Гейтс, Александр Карп и Сэм Альтман выиграют гонку за AGI, человечество обречено. Будем надеяться, что они не победят", - написал Дотком в соцсети Х.
Общий искусственный интеллект, или AGI - это модель искусственного интеллекта с когнитивными функциями человеческого уровня, включая способность к самообучению.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ рассказали, как часто YouTube показывает ИИ-видео новым пользователям
28 декабря, 14:37
 
Технологии
 
 
