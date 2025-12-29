Путин подписал закон о создании дорог в водоохранных зонах

Законом допускается создание дорог необщего пользования в границах водоохранных зон для движения транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, при условии проведения экологических мероприятий.

Также предусматривается снос таких временных дорог и рекультивация земли, на которых эти дороги располагались, после окончания периода создания рекреационных объектов.