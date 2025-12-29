https://ria.ru/20251229/dorogi-2065318490.html
Путин подписал закон о создании дорог в водоохранных зонах
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, разрешающий создание в границах водоохранных зон дорог необщего пользования для движения транспорта на период создания рекреационных объектов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом допускается создание дорог необщего пользования в границах водоохранных зон для движения транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, при условии проведения экологических мероприятий.
Также предусматривается снос таких временных дорог и рекультивация земли, на которых эти дороги располагались, после окончания периода создания рекреационных объектов.