Рейтинг@Mail.ru
Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 29.12.2025 (обновлено: 14:19 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/dolina-2065410636.html
Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках
Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках - РИА Новости, 29.12.2025
Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках
Певица Лариса Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках в Москве, в частности, была вынесена одежда народной артистки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:08:00+03:00
2025-12-29T14:19:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065449103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fdc87bf26f466b296ab86b5a47e3f36.jpg
https://ria.ru/20251229/dolina-2065379809.html
https://ria.ru/20251226/dolina-2064772961.html
https://ria.ru/20251225/dolina-2064692065.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Погрузка вещей Долиной в "Газель" в Хамовниках
Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках, из которой суд ее выселил еще 25 декабря. При этом, как утверждала сегодня адвокат Свириденко, освобождать эту квартиру до 30 декабря – как того просила сторона Лурье – певица отказалась, обещая съехать до 5 января.
2025-12-29T14:08
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065449103_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1bec43dfbe6dc3e4ffd944e4b1bd33ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках

Долина на грузовике вывозит вещи из квартиры в Хамовниках

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках в Москве, в частности, была вынесена одежда народной артистки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Долина отказалась покинуть квартиру до 5 января, сообщила адвокат Лурье
Вчера, 12:34
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в грузовик, стоящий у подъезда, погружены крупные коробки, а также одежда. Кроме того, из подъезда вынесли большие мешки с мусором.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Решение вступило в силу незамедлительно.
После заседания адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ рассказали, что случилось с Долиной на фоне скандала с квартирой
26 декабря, 09:14
Мотивированное решение же будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Не раньше этого дня": важная деталь в решении суда о выселении Долиной
25 декабря, 18:04
 
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала