МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина вывозит вещи из квартиры в Хамовниках в Москве, в частности, была вынесена одежда народной артистки, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила агентству, что Долина обещала покинуть квартиру до 5 января. В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, в грузовик, стоящий у подъезда, погружены крупные коробки, а также одежда. Кроме того, из подъезда вынесли большие мешки с мусором.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.

Решение вступило в силу незамедлительно.

После заседания адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы.

Мотивированное решение же будет готово 30 декабря, то есть в последний рабочий день в этом году.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.