Юридические вузы включат в учебную программу "дело Долиной" - РИА Новости, 29.12.2025
02:54 29.12.2025
Юридические вузы включат в учебную программу "дело Долиной"
Юридические вузы включат в учебную программу "дело Долиной" - РИА Новости, 29.12.2025
Юридические вузы включат в учебную программу "дело Долиной"
Студенты юридических факультетов начнут изучать дело о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости ведущие российские вузы, среди которых... РИА Новости, 29.12.2025
общество
россия
лариса долина
ольга жаркова
олег зайцев
санкт-петербургский государственный университет
дело о квартире долиной
россия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Юридические вузы включат в учебную программу "дело Долиной"

РИА Новости: студенты юридических факультетов начнут изучать дело Ларисы Долиной

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Студенты юридических факультетов начнут изучать дело о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости ведущие российские вузы, среди которых Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный юридический университет имени Кутафина.
"Анализируемое дело, наряду с другими разъяснениями Высших судов России, будет изучаться студентами при освоении образовательных программ магистратуры СПбГУ "Юрист в сфере оборота недвижимости", "Гражданское право, семейное право", "Гражданский процесс, арбитражный процесс". Признаться, мы со студентами с интересом следили за развитием событий в этом деле и обсуждали на семинарских занятиях по гражданскому праву возможные пути его разрешения", - рассказала агентству заведующая кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяна Краснова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Москалькова назвала решение суда по делу Долиной справедливым и правильным
25 декабря, 22:51
Доцент СПбГУ Ольга Жаркова, в свою очередь, отметила, что планируется изменить подход к изучению прогнозирования и анализу рисков, которые грозят участникам рынка недвижимости.
"Возможно, придется подумать над тем, чтобы приглашать в нашу программу ("Юрист в сфере оборота недвижимости" - ред.) в качестве лекторов не только юристов, но и психологов и социологов... Всё это, безусловно, будет учтено при обучении наших студентов", - добавила Жаркова.
В Московском государственном юридическом университете (МГЮА) отметили, что студенты должны не только обсуждать теоретические вопросы, но и решать практические задачи, разбирать актуальную судебную практику.
"Учитывая широкий общественный резонанс и влияние на дальнейшее развитие судебной практики, "дело Долиной" будет рассматриваться на занятиях", - сообщили РИА Новости в вузе, добавив, что данная тема уже активно обсуждается в рамках молодежных научных мероприятий.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суды по делу о квартире Долиной допустили ошибку, определил ВС
24 декабря, 06:52
В Президентской академии (РАНХиГС) отметили, что "дело Долиной" не является специальным прецедентом, однако на его примере можно научить студентов, как правильно должна быть организована работа юристов при заключении сделок.
"Кроме того, мы можем учить будущих судей смотреть прежде всего на закон, а не на узнаваемость истца или ответчика. Если бы нижестоящие суды следовали этому правилу, не было бы такого ажиотажа и таких громких разбирательств, а всё было бы абсолютно тихо и спокойно", - считает декан Высшей школы правоведения РАНХиГС Олег Зайцев.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВС включит спор о праве собственности на квартиру Долиной в обзор практики
17 декабря, 09:10
 
