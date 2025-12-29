Жителям ряда городов ДНР увеличат объем подачи воды, заявил Чертков

ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Жителям ряда городов Донецкой Народной Республики будет увеличен объем подачи воды, сообщил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"Проводим серьезную работу по перераспределению водных ресурсов – завершаем строительство новых водоводов для стабилизации водоснабжения Мариуполя, Донецко-Макеевской и Енакиевской агломераций. Эти проекты курирует федеральный центр. Это позволит выровнять подачу в Мариуполе и не забирать воду из водовода "Дон-Донбасс" на Енакиевский узел. Высвободившийся объём, от 60 до 80 тысяч кубов в сутки, сможем аккумулировать для жителей Макеевки, Донецка и Горловки", - сказал Чертков.
Он добавил, что помимо этого власти продолжают заниматься поиском альтернативных источников водоснабжения: ведется бурение скважин, устранение порывов, замена изношенных участков сетей и установка водонапорных башен, емкостей с технической водой во дворах, а также врезка кранов на первых этажах многоквартирных домов, где вода не поднимается в квартиры.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
