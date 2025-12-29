В ДНР рассказали о зверствах ВСУ во вновь освобожденных населенных пунктах

ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, говоря о фактах зверств ВСУ во вновь освобожденных населенных пунктах, заявила РИА Новости, что там "нас ожидает ужас".

По ее словам, на данный момент работать там для гражданских служб, в том числе для криминалистов и судмедэкспертов - небезопасно.