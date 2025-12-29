В ДНР рассказали о зверствах ВСУ во вновь освобожденных населенных пунктах

ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, говоря о фактах зверств ВСУ во вновь освобожденных населенных пунктах, заявила РИА Новости, что там "нас ожидает ужас".
"Нашими защитниками все ещё проводятся мероприятия по зачистке населенных пунктов от остатков ВФУ, а также предпринимаются действия по разминированию территорий. Однако, судя по сообщениям в сети интернет, которые мы мониторим, нас ожидает ужас, подобный тому, что мир открыл для себя в освобождённом Селидово", - сказала Морозова, отвечая на вопрос, начался ли сбор доказательств зверств ВСУ во вновь освобождённых населённых пунктах, в том числе в Красноармейске.
По ее словам, на данный момент работать там для гражданских служб, в том числе для криминалистов и судмедэкспертов - небезопасно.
Город Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
