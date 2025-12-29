https://ria.ru/20251229/dnepr-2065463577.html
Командующий группировки "Днепр" доложил о положении группировки
Командующий группировки "Днепр" доложил о положении группировки - РИА Новости, 29.12.2025
Командующий группировки "Днепр" доложил о положении группировки
Соединения группировки "Днепр" находятся в 15 километрах от южной окраины города Запорожье, доложил президенту РФ Владимиру Путину командующий группировкой... РИА Новости, 29.12.2025
Теплинский: передовые подразделения «Днепра» находятся в 15 км от Запорожья