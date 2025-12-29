Рейтинг@Mail.ru
"Днепр" освободил Лукьяновское, завершается освобождение Приморского - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 29.12.2025 (обновлено: 16:41 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/dnepr-2065455250.html
"Днепр" освободил Лукьяновское, завершается освобождение Приморского
"Днепр" освободил Лукьяновское, завершается освобождение Приморского - РИА Новости, 29.12.2025
"Днепр" освободил Лукьяновское, завершается освобождение Приморского
Группировка войск "Днепр" освободила Лукьяновское, завершается освобождение Приморского, сообщил командующий группировкой Михаил Теплинский. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:29:00+03:00
2025-12-29T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
михаил теплинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_0:3:3183:1793_1920x0_80_0_0_2a31ff3c2f1c6b634487b0f1dbad88d7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0b77cfe77b2478f059dd59df55726786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, михаил теплинский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Михаил Теплинский
"Днепр" освободил Лукьяновское, завершается освобождение Приморского

"Днепр" освободил Лукьяновское и завершает освобождение Приморского

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
Освобожденный российскими войсками Красноармейск - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" освободила Лукьяновское, завершается освобождение Приморского, сообщил командующий группировкой Михаил Теплинский.
В понедельник президент РФ Владимир Путин собрал совещание по ситуации в зоне специальной военной операции.
"Сегодня завершили освобождение населенного пункта Лукьяновское, завершается взятие под контроль Приморского", - сказал Теплинский на совещании.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинМихаил Теплинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала