"Днепр" освободил Лукьяновское, завершается освобождение Приморского
Группировка войск "Днепр" освободила Лукьяновское, завершается освобождение Приморского, сообщил командующий группировкой Михаил Теплинский. РИА Новости, 29.12.2025
