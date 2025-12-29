В Приморье за год осудили шесть человек за работу на украинские спецслужбы

"Более десяти граждан осуждены по террористическим статьям (в их числе гражданин Республики Узбекистан), шесть граждан, работающих по заданиям украинских спецслужб, привлечены к уголовной ответственности по статье 281 УК РФ ("Диверсия")", - говорится в сообщении.