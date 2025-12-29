https://ria.ru/20251229/diversiya-2065355701.html
В Приморье за год осудили шесть человек за работу на украинские спецслужбы
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости.
Шесть человек в Приморье в течение года привлечены к ответственности по статье "Диверсия" за работу по заданиям украинских спецслужб, свыше десяти человек осуждены по террористическим статьям, сообщает
антитеррористическая комиссия Приморского края.
"Более десяти граждан осуждены по террористическим статьям (в их числе гражданин Республики Узбекистан), шесть граждан, работающих по заданиям украинских спецслужб, привлечены к уголовной ответственности по статье 281 УК РФ ("Диверсия")", - говорится в сообщении.
За год в Приморье выявлено 35 преступлений террористической направленности, 23 уголовных дела по терроризму направлены в суд. Также выявлено 27 преступлений экстремистской направленности, 22 уголовных дела направлено в суд, 24 гражданина осуждены по экстремистским статьям, сообщает комиссия.