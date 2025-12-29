МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские военные взяли село Диброва в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Диброву в ДНР
Также бойцы 6-й армии отразили две атаки 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ с целью прорыва в Купянск. Они уничтожили 26 боевиков и 17 единиц техники.
Этот город был ключевым для украинской обороны в восточной части Харьковской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска 20 ноября, сейчас он находится под контролем бойцов "Запада".
За сутки войска нанесли удары по противнику в районе населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской области и Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка в ДНР.
Всего ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 21 пикап и пять складов боеприпасов.
