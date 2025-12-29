Рейтинг@Mail.ru
ВС России завершили освобождение села Диброва в ДНР - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 29.12.2025 (обновлено: 16:48 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/dibrova-2065366743.html
ВС России завершили освобождение села Диброва в ДНР
ВС России завершили освобождение села Диброва в ДНР - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России завершили освобождение села Диброва в ДНР
Российские военные взяли село Диброва в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T12:21:00+03:00
2025-12-29T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
красный лиман
вооруженные силы украины
ВС России завершили освобождение села Диброва в ДНР

Бойцы "Запада" освободили село Диброва в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские военные взяли село Диброва в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва", — говорится в сводке.
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Диброву в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили Диброву в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Диброву в ДНР
Также бойцы 6-й армии отразили две атаки 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ с целью прорыва в Купянск. Они уничтожили 26 боевиков и 17 единиц техники.

Этот город был ключевым для украинской обороны в восточной части Харьковской области. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Купянска 20 ноября, сейчас он находится под контролем бойцов "Запада".

Российские военнослужащие
В группировке "Запад" рассказали о боях на северо-западе Купянска
28 декабря, 15:27
За сутки войска нанесли удары по противнику в районе населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка в Харьковской области и Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка в ДНР.
Всего ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 21 пикап и пять складов боеприпасов.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
