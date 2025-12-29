Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Таиланда оценил диалог с Камбоджей - РИА Новости, 29.12.2025
14:55 29.12.2025
Глава МИД Таиланда оценил диалог с Камбоджей
Глава МИД Таиланда оценил диалог с Камбоджей
Таиландско-камбоджийский диалог по вопросам деэскалации и примирения между двумя странами движется в правильном направлении, от заботы об устойчивости режима... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Глава МИД Таиланда оценил диалог с Камбоджей

Пхуангкеткео: диалог Таиланда и Камбоджи идет в правильном направлении

БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Таиландско-камбоджийский диалог по вопросам деэскалации и примирения между двумя странами движется в правильном направлении, от заботы об устойчивости режима прекращения огня к укреплению доверия и затем к возможности сотрудничества, заявил в понедельник после окончания трехсторонних консультаций глав МИД Китая, Таиланда и Камбоджи министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео в специальном видеообращении к СМИ, аккредитованным при МИД Таиланда.
Видеообращение было передано из Китая, где в провинции Юньнань в понедельник состоялись созванные по приглашению главы МИД КНР Ван И трехсторонние консультации.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда
28 декабря, 17:38
"Я думаю, это была позитивная встреча. Мы не решили всех вопросов. Но я думаю, мы движемся в правильном направлении", - сказал в видеообращении глава внешнеполитического ведомства Таиланда.
Он напомнил, что 27 декабря Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня.
"Сейчас приоритетная задача — обеспечить устойчивое прекращение огня. Следующие шаги – продолжение укрепления взаимного доверия, предотвращение новых инцидентов, недопущение распространения дезинформации, которая может осложнить нашу жизнь. Следующим после этого этапом будет деэскалация в пограничных регионах и нормализация миграционных отношений", - сказал министр, отметив, что эти темы были важнейшими на трехсторонних консультациях.
Он также отметил особую важность таких тем, как гуманитарное разминирование пограничных зон и совместная борьба с трансграничной преступностью.
"Нам необходимо работать вместе над разминированием приграничных районов. Мы должны вместе бороться с онлайн-мошенничеством на границе", - сказал Пхуангкеткео.
Глава МИД Таиланда подчеркнул, что все эти действия должны привести к возобновлению сначала диалога, а затем – мероприятий по демаркации границ между двумя странами.
"Мы должны будем очень постепенно, осторожно, шаг за шагом работать над демаркацией границы", - сказал министр.
Пхуангкеткео также поблагодарил Китай как за приглашение на трехстороннюю встречу, так и за то, что встреча министров трех стран была организована Пекином именно в Юньнани, которая является самой близкой точкой территории КНР к Таиланду и Камбодже.
"Мы благодарны китайской стороне за то, что для нашего удобства встреча была организована именно в провинции Юньнань, которая расположена ближе всего к нашей территории", - сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Трамп приветствовал возвращение Таиланда и Камбоджи к миру
28 декабря, 18:12
 
В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
