Глава МИД Таиланда оценил диалог с Камбоджей

БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Таиландско-камбоджийский диалог по вопросам деэскалации и примирения между двумя странами движется в правильном направлении, от заботы об устойчивости режима прекращения огня к укреплению доверия и затем к возможности сотрудничества, Таиландско-камбоджийский диалог по вопросам деэскалации и примирения между двумя странами движется в правильном направлении, от заботы об устойчивости режима прекращения огня к укреплению доверия и затем к возможности сотрудничества, заявил в понедельник после окончания трехсторонних консультаций глав МИД Китая, Таиланда и Камбоджи министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео в специальном видеообращении к СМИ, аккредитованным при МИД Таиланда.

Видеообращение было передано из Китая , где в провинции Юньнань в понедельник состоялись созванные по приглашению главы МИД КНР Ван И трехсторонние консультации.

"Я думаю, это была позитивная встреча. Мы не решили всех вопросов. Но я думаю, мы движемся в правильном направлении", - сказал в видеообращении глава внешнеполитического ведомства Таиланда

Он напомнил, что 27 декабря Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о прекращении огня.

"Сейчас приоритетная задача — обеспечить устойчивое прекращение огня. Следующие шаги – продолжение укрепления взаимного доверия, предотвращение новых инцидентов, недопущение распространения дезинформации, которая может осложнить нашу жизнь. Следующим после этого этапом будет деэскалация в пограничных регионах и нормализация миграционных отношений", - сказал министр, отметив, что эти темы были важнейшими на трехсторонних консультациях.

Он также отметил особую важность таких тем, как гуманитарное разминирование пограничных зон и совместная борьба с трансграничной преступностью.

"Нам необходимо работать вместе над разминированием приграничных районов. Мы должны вместе бороться с онлайн-мошенничеством на границе", - сказал Пхуангкеткео.

Глава МИД Таиланда подчеркнул, что все эти действия должны привести к возобновлению сначала диалога, а затем – мероприятий по демаркации границ между двумя странами.

"Мы должны будем очень постепенно, осторожно, шаг за шагом работать над демаркацией границы", - сказал министр.

Пхуангкеткео также поблагодарил Китай как за приглашение на трехстороннюю встречу, так и за то, что встреча министров трех стран была организована Пекином именно в Юньнани, которая является самой близкой точкой территории КНР к Таиланду и Камбодже.