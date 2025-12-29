Рейтинг@Mail.ru
ДельтаЛизинг: от новичка до лидера российского рынка оборудования* - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
10:00 29.12.2025 (обновлено: 11:16 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/deltalizing-2064868645.html
ДельтаЛизинг: от новичка до лидера российского рынка оборудования*
ДельтаЛизинг: от новичка до лидера российского рынка оборудования* - РИА Новости, 29.12.2025
ДельтаЛизинг: от новичка до лидера российского рынка оборудования*
В декабре федеральная компания "ДельтаЛизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") отмечает свое 26-летие. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:00:00+03:00
2025-12-29T11:16:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064863947_0:113:1207:792_1920x0_80_0_0_c5a44df85ce1a8d2156e203305eaf4eb.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064863947_1:0:1206:904_1920x0_80_0_0_20769baa7a51d046cdc72d0ba10ddf47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

ДельтаЛизинг: от новичка до лидера российского рынка оборудования*

© Фото : пресс-служба ООО "ДельтаЛизинг"ДельтаЛизинг
ДельтаЛизинг - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : пресс-служба ООО "ДельтаЛизинг"
ДельтаЛизинг
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — пресс-служба ООО "ДельтаЛизинг". В декабре федеральная компания "ДельтаЛизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") отмечает свое 26-летие.
За плечами стоят десятки тысяч успешно реализованных проектов, тысячи партнеров и клиентов, доверивших ДельтаЛизинг свое развитие и успех.
По итогам девяти месяцев 2025 года ДельтаЛизинг занял 13 место среди лизинговых компаний России по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА". Несмотря на общие тенденции, компания сумела сохранить свою позицию на рынке благодаря эффективной стратегии и адаптивности к изменяющимся условиям.
  • Объем нового бизнеса за 9М2025: 25 804 миллионов рублей;
  • Активы в операционной аренде: 60 976 миллионов рублей;
  • Диверсификация портфеля по типам имущества, передаваемого в лизинг: оборудование (79,7%), спецтехника техника (12,3%), транспорт (7,9%).
В рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в разрезе оборудования ДельтаЛизинг занимает (в миллионах рублей):
1 место: оборудование для пищевой промышленности, включая холодильное и оборудование для ресторанов (2 273), полиграфическое оборудование (524);
2 место: машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование (6 489), погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары (4 043), энергетическое оборудование (1 044);
3 место: медицинская техника и фармацевтическое оборудование (578).
История ДельтаЛизинг началась в 1999 году, когда российский рынок лизинга только формировался, а идея предоставления финансирования компаниям через подобный механизм казалась новаторской. Тогда никто не мог представить, какой масштаб приобретет финансовая аренда спустя четверть века, став одним из ключевых инструментов поддержки и развития бизнеса, способствующим устойчивому росту экономики. Руководство компании сделало ставку на предоставление качественных и надежных решений для предприятий разных отраслей экономики. Это решение оказалось верным, приведя к успеху и масштабированию бизнеса.
Сегодня компания включает 24 офиса, охватывает 11 часовых поясов и обслуживает клиентов в более чем 425 городах. Но основной секрет успеха кроется в клиентоцентричности. В постоянном внимании к нуждам каждого отдельного бизнеса и индивидуальном подходе к каждой конкретной сделке. Для поддержания конкурентоспособности и финансовой устойчивости ДельтаЛизинг реализует ряд стратегических инициатив:
— Цифровая трансформация: внедрение современных технологий для оптимизации бизнес-процессов и улучшения обслуживания клиентов. Онлайн-офис, Smart Check, бот DINA** цифровое взаимодействие на всех этапах сделки и другое.
— Расширение отраслевой экспертизы и широкая продуктовая линейка: финансирование оборудования любой сложности для разнообразного спектра отраслей.
— Укрепление партнерских отношений: сотрудничество с ведущими производителями и поставщиками оборудования и техники.
У ДельтаЛизинг действуют кредитные рейтинги от АКРА (AA- со стабильным прогнозом, присвоен в июне) и "Эксперт РА" (ruAА- со стабильным прогнозом, повышен в октябре). В 2025 году компания дебютировала на долговом рынке, сделав два рыночных выпуска облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей***.
ДельтаЛизинг уделяет значительную часть внимания социальной ответственности. В компании действует волонтерская программа "Ты и Я" — внутренняя инициатива, направленная на социальные активности силами сотрудников компании: помощь детям, пожилым людям, животным и защиту окружающей среды.
"Мы прекрасно понимаем всю серьезность текущих вызовов, с которыми сталкивается отрасль. Наша команда успешно перестраивает процессы и адаптируется к новым реалиям, сохраняя эффективность своей работы", — указывает генеральный директор ДельтаЛизинг Максим Гончарук.
По его словам, компания сосредоточилась на внедрении цифровых инструментов, улучшении внутренних процессов и предложении клиентам наиболее выгодных условий сотрудничества.
"Наша цель остается неизменной — предоставлять надежный финансовый инструмент для расширения бизнеса партнеров. Наша стратегия направлена на дальнейшее усиление своего присутствия на российском рынке. Мы уверены, что наше понимание потребностей клиентов и готовность идти навстречу их интересам являются залогом успеха нашей компании и партнеров", — заключает Гончарук.
ДельтаЛизинг успешно меняется и подстраивается под рыночные условия: компания продолжает инвестировать в технологии и продукты, укреплять партнерские отношения, оставаясь конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов и клиентов.
* Среди лизинговых компаний России по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА" по итогам 9 месяцев 2025 года.
** Digital Information and Notification Assistant, цифровой помощник по отправке уведомлений (0+).
*** Эмитент ООО "ДельтаЛизинг". Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством России о ценных бумагах на сайте.
Реклама, ООО "ДельтаЛизинг", ИНН 2536247123, erid: F7NfYUJCUneTUT4HQcfw
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала