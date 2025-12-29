ДельтаЛизинг: от новичка до лидера российского рынка оборудования*

МОСКВА, 29 дек — пресс-служба ООО "ДельтаЛизинг". В декабре федеральная компания "ДельтаЛизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") отмечает свое 26-летие. В декабре федеральная компания "ДельтаЛизинг" (входит в группу "Инсайт Лизинг") отмечает свое 26-летие.

За плечами стоят десятки тысяч успешно реализованных проектов, тысячи партнеров и клиентов, доверивших ДельтаЛизинг свое развитие и успех.

По итогам девяти месяцев 2025 года ДельтаЛизинг занял 13 место среди лизинговых компаний России по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА". Несмотря на общие тенденции, компания сумела сохранить свою позицию на рынке благодаря эффективной стратегии и адаптивности к изменяющимся условиям.

Объем нового бизнеса за 9М2025: 25 804 миллионов рублей;

Активы в операционной аренде: 60 976 миллионов рублей;

Диверсификация портфеля по типам имущества, передаваемого в лизинг: оборудование (79,7%), спецтехника техника (12,3%), транспорт (7,9%).

В рэнкинге лизинговых компаний по объему нового бизнеса в разрезе оборудования ДельтаЛизинг занимает (в миллионах рублей):

1 место: оборудование для пищевой промышленности, включая холодильное и оборудование для ресторанов (2 273), полиграфическое оборудование (524);

2 место: машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование (6 489), погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары (4 043), энергетическое оборудование (1 044);

3 место: медицинская техника и фармацевтическое оборудование (578).

История ДельтаЛизинг началась в 1999 году, когда российский рынок лизинга только формировался, а идея предоставления финансирования компаниям через подобный механизм казалась новаторской. Тогда никто не мог представить, какой масштаб приобретет финансовая аренда спустя четверть века, став одним из ключевых инструментов поддержки и развития бизнеса, способствующим устойчивому росту экономики. Руководство компании сделало ставку на предоставление качественных и надежных решений для предприятий разных отраслей экономики. Это решение оказалось верным, приведя к успеху и масштабированию бизнеса.

Сегодня компания включает 24 офиса, охватывает 11 часовых поясов и обслуживает клиентов в более чем 425 городах. Но основной секрет успеха кроется в клиентоцентричности. В постоянном внимании к нуждам каждого отдельного бизнеса и индивидуальном подходе к каждой конкретной сделке. Для поддержания конкурентоспособности и финансовой устойчивости ДельтаЛизинг реализует ряд стратегических инициатив:

— Цифровая трансформация: внедрение современных технологий для оптимизации бизнес-процессов и улучшения обслуживания клиентов. Онлайн-офис, Smart Check, бот DINA** цифровое взаимодействие на всех этапах сделки и другое.

— Расширение отраслевой экспертизы и широкая продуктовая линейка: финансирование оборудования любой сложности для разнообразного спектра отраслей.

— Укрепление партнерских отношений: сотрудничество с ведущими производителями и поставщиками оборудования и техники.

У ДельтаЛизинг действуют кредитные рейтинги от АКРА (AA- со стабильным прогнозом, присвоен в июне) и "Эксперт РА" (ruAА- со стабильным прогнозом, повышен в октябре). В 2025 году компания дебютировала на долговом рынке, сделав два рыночных выпуска облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей***.

ДельтаЛизинг уделяет значительную часть внимания социальной ответственности. В компании действует волонтерская программа "Ты и Я" — внутренняя инициатива, направленная на социальные активности силами сотрудников компании: помощь детям, пожилым людям, животным и защиту окружающей среды.

"Мы прекрасно понимаем всю серьезность текущих вызовов, с которыми сталкивается отрасль. Наша команда успешно перестраивает процессы и адаптируется к новым реалиям, сохраняя эффективность своей работы", — указывает генеральный директор ДельтаЛизинг Максим Гончарук.

По его словам, компания сосредоточилась на внедрении цифровых инструментов, улучшении внутренних процессов и предложении клиентам наиболее выгодных условий сотрудничества.

"Наша цель остается неизменной — предоставлять надежный финансовый инструмент для расширения бизнеса партнеров. Наша стратегия направлена на дальнейшее усиление своего присутствия на российском рынке. Мы уверены, что наше понимание потребностей клиентов и готовность идти навстречу их интересам являются залогом успеха нашей компании и партнеров", — заключает Гончарук.

ДельтаЛизинг успешно меняется и подстраивается под рыночные условия: компания продолжает инвестировать в технологии и продукты, укреплять партнерские отношения, оставаясь конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов и клиентов.

* Среди лизинговых компаний России по объему нового бизнеса в рэнкинге "Эксперт РА" по итогам 9 месяцев 2025 года.

** Digital Information and Notification Assistant, цифровой помощник по отправке уведомлений (0+).

*** Эмитент ООО "ДельтаЛизинг". Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством России о ценных бумагах на сайте.