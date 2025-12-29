Рейтинг@Mail.ru
18:39 29.12.2025 (обновлено: 18:44 29.12.2025)
В Калужской области возбудили дело после гибели двух рабочих
В Калужской области возбудили дело после гибели двух рабочих
происшествия, калужская область, балабаново, россия
В Калужской области возбудили дело после гибели двух рабочих

СК возбудил дело после гибели рабочих при демонтаже башни в Калужской области

© Фото : СУ СК РФ по Калужской области На месте обрушения водонапорной башни в Калужской области. 29 декабря 2025
На месте обрушения водонапорной башни в Калужской области. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : СУ СК РФ по Калужской области
На месте обрушения водонапорной башни в Калужской области. 29 декабря 2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, возбуждено после гибели двух рабочих при демонтаже водонапорной башни в Калужской области, сообщило СУСК по региону.
В понедельник СУСК сообщило, что в городе Балабаново в ходе выполнения подготовительных работ для демонтажа водонапорной башни произошло обрушение конструкции, в результате чего погибли двое рабочих.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
Для установления деталей произошедшего следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы, отмечают в СУСК.
ПроисшествияКалужская областьБалабановоРоссия
 
 
