В Калужской области возбудили дело после гибели двух рабочих
В Калужской области возбудили дело после гибели двух рабочих
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, возбуждено после гибели двух рабочих при демонтаже водонапорной РИА Новости, 29.12.2025
В Калужской области возбудили дело после гибели двух рабочих
СК возбудил дело после гибели рабочих при демонтаже башни в Калужской области