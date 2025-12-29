https://ria.ru/20251229/davydov-2065353619.html
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда - РИА Новости, 29.12.2025
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:48:00+03:00
2025-12-29T11:48:00+03:00
2025-12-29T11:48:00+03:00
россия
владимир давыдов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065353135_0:59:360:262_1920x0_80_0_0_c155d85bed52a0c27821e63778d588b4.jpg
https://ria.ru/20251224/piskarev-2064237194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065353135_0:37:360:307_1920x0_80_0_0_a6616ed8073c2680c9d59b6f44c4dc03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир давыдов, общество
Россия, Владимир Давыдов, Общество
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда
РИА Новости: ВККС рекомендовала Давыдова на пост первого зампреда ВС