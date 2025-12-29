Рейтинг@Mail.ru
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда - РИА Новости, 29.12.2025
11:48 29.12.2025
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда - РИА Новости, 29.12.2025
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по... РИА Новости, 29.12.2025
Новости
россия, владимир давыдов, общество
Россия, Владимир Давыдов, Общество
ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда

РИА Новости: ВККС рекомендовала Давыдова на пост первого зампреда ВС

© Фото : Верховный Суд РФГлава уголовной коллегии ВС Владимир Давыдов
Глава уголовной коллегии ВС Владимир Давыдов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Верховный Суд РФ
Глава уголовной коллегии ВС Владимир Давыдов . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимира Давыдова кандидатом на должность первого заместителя председателя, передает корреспондент РИА Новости.
"Рекомендовать Давыдова Владимира Александровича кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Пискарев оценил работу главы Верховного суда Краснова
24 декабря, 08:17
 
РоссияВладимир ДавыдовОбщество
 
 
