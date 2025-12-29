Умерла исполнительница песен в советских фильмах Татьяна Дасковская

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певица Татьяна Дасковская, известная исполнением песен в советских кинофильмах, умерла в ноябре на 80-м году жизни, сообщается на портале "Кино-театр.ру".
"Годы жизни 25.06.1946 — 20.11.2025. <…> Похоронена на Заборьевском кладбище, Московская область, городской округ Домодедово", — говорится в публикации.
Татьяна Дасковская родилась в 1946 году в Москве. Получила образование дирижера хора. В 1971 году дебютировала в фильме "Вера, Надежда, Любовь" с песней "Будь со мной", а всего за годы работы на "Мосфильме" и киностудии имени М. Горького участвовала в озвучивании свыше 200 фильмов.
Именно она исполнила песню "Прекрасное далеко" в телефильме "Гостья из будущего". Голос Дасковской звучит также в таких картинах, как "Точка, точка, запятая...", "Лиловый шар", "Кольца Альманзора", "Жили три холостяка", "Одиноким предоставляется общежитие".
В 1999 году уехала в Германию, где была актрисой театра и выступала как вокалистка.