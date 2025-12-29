Умерла исполнительница песен в советских фильмах Татьяна Дасковская

Именно она исполнила песню "Прекрасное далеко" в телефильме "Гостья из будущего". Голос Дасковской звучит также в таких картинах, как "Точка, точка, запятая...", "Лиловый шар", "Кольца Альманзора", "Жили три холостяка", "Одиноким предоставляется общежитие".