Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР

"По состоянию на 18.30 (мск - ред.) поступили сведения о ранении трех гражданских лиц: мужчина 1972 года рождения - находится в крайне тяжелом состоянии, пострадали женщина 1983 года рождения и мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.