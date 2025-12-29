Рейтинг@Mail.ru
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 29.12.2025 (обновлено: 19:44 29.12.2025)
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР
Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по Амвросиевке в ДНР, один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщило управление... РИА Новости, 29.12.2025
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР

Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по Амвросиевке в ДНР

Последсвия атаки ВСУ по Амвросиевке в ДНР. 29 декабря 2025
Последсвия атаки ВСУ по Амвросиевке в ДНР. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Последсвия атаки ВСУ по Амвросиевке в ДНР. 29 декабря 2025
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по Амвросиевке в ДНР, один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ атаковали Амвросиевку в понедельник в 13.10 мск при помощи беспилотника-камикадзе.
"По состоянию на 18.30 (мск - ред.) поступили сведения о ранении трех гражданских лиц: мужчина 1972 года рождения - находится в крайне тяжелом состоянии, пострадали женщина 1983 года рождения и мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, при атаке украинского беспилотника повреждения получили здание администрации, муниципальный транспорт и спецтехника, два частных дома.
