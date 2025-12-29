https://ria.ru/20251229/bpla-2065494912.html
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР - РИА Новости, 29.12.2025
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР
Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА по Амвросиевке в ДНР, один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, сообщило управление... РИА Новости, 29.12.2025
