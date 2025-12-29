Рейтинг@Mail.ru
Грушко назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
18:30 29.12.2025 (обновлено: 18:43 29.12.2025)
Грушко назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Грушко назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Грушко назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Конечно, то, что произошло сегодня, - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира", - сказал он журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров: Россия не выйдет из переговоров с США несмотря на украинские атаки
