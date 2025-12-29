https://ria.ru/20251229/bpla-2065487085.html
Грушко назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Атака украинских БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.12.2025
россия
происшествия
новгородская область
сша
александр грушко
сергей лавров
владимир путин
россия, происшествия, новгородская область, сша, александр грушко, сергей лавров, владимир путин
