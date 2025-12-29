Рейтинг@Mail.ru
Украинский БПЛА повредил частные дома и газовую трубу на Кубани
00:00 29.12.2025 (обновлено: 01:18 29.12.2025)
Украинский БПЛА повредил частные дома и газовую трубу на Кубани
Атака БПЛА на Краснодарский край привела к повреждению частных домов и газовой трубы, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 29.12.2025
2025
Украинский БПЛА повредил частные дома и газовую трубу на Кубани

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Атака БПЛА на Краснодарский край привела к повреждению частных домов и газовой трубы, сообщает оперативный штаб региона.
"В станице Кущевской в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома и газовая труба. В результате падения обломков, по предварительной информации, пострадавших нет. <...> Также повреждения получила проходящая рядом с домами газовая труба, на месте работают аварийные, оперативные и специальные службы", — передает Telegram-канал.
В одном из домов произошло возгорание, огонь быстро потушили.
Позднее там уточнили, что из-за фрагментов дрона в поселке Индустриальном повреждения получили три частных дома.
Добавляется, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.
