https://ria.ru/20251229/bpla-2065250952.html
Украинский БПЛА повредил частные дома и газовую трубу на Кубани
Украинский БПЛА повредил частные дома и газовую трубу на Кубани - РИА Новости, 29.12.2025
Украинский БПЛА повредил частные дома и газовую трубу на Кубани
Атака БПЛА на Краснодарский край привела к повреждению частных домов и газовой трубы, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T00:00:00+03:00
2025-12-29T00:00:00+03:00
2025-12-29T01:18:00+03:00
происшествия
краснодарский край
кущевская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251228/vsu-2065238121.html
краснодарский край
кущевская
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, кущевская
Происшествия, Краснодарский край, Кущевская
Украинский БПЛА повредил частные дома и газовую трубу на Кубани
Украинский БПЛА повредил частные дома и газовую трубу в Краснодарском крае