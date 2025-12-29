Рейтинг@Mail.ru
08:35 29.12.2025
Экс-замглавы УФСБ по Челябинской области заподозрили в получении взятки
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
челябинская область
происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы УФСБ по Челябинской области заподозрили в получении взятки

Экс-замглавы УФСБ по Челябинской области Блинникову вменяют получение взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Бывшему заместителю начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максиму Блинникову вменяют получение взятки на сумму не менее 1,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Блинников был задержан в понедельник сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство. Блинников был уволен из органов полиции 24 декабря, добавлял собеседник агентства.
"По данным следствия, с апреля 2023 года по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
В региональном управлении СК РФ отмечают, что деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, и за консультирование его по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Следователи провели обыск по месту жительства фигуранта, решается вопрос о предъявлении ему обвинения, уточнили в пресс-службе.
Геннадий Сахаров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Экс-главу подразделения "Росатома" обвинили в получении еще одной взятки
23 декабря, 14:57
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
