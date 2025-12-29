Экс-замглавы УФСБ по Челябинской области заподозрили в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Бывшему заместителю начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максиму Блинникову вменяют получение взятки на сумму не менее 1,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что Блинников был задержан в понедельник сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при участии оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за общее покровительство. Блинников был уволен из органов полиции 24 декабря, добавлял собеседник агентства.
"По данным следствия, с апреля 2023 года по апрель текущего года фигурант получил лично частями от предпринимателя взятку в виде денежных средств на общую сумму не менее 1,8 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
В региональном управлении СК РФ отмечают, что деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него мероприятиях, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, и за консультирование его по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Следователи провели обыск по месту жительства фигуранта, решается вопрос о предъявлении ему обвинения, уточнили в пресс-службе.