Путин подписал закон о внесении мер поддержки МСП в единый реестр - РИА Новости, 29.12.2025
10:41 29.12.2025
Путин подписал закон о внесении мер поддержки МСП в единый реестр
Путин подписал закон о внесении мер поддержки МСП в единый реестр
экономика
россия
алексей говырин
владимир путин
корпорация мсп
госдума рф
россия
экономика, россия, алексей говырин, владимир путин, корпорация мсп, госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Говырин, Владимир Путин, Корпорация МСП, Госдума РФ
Путин подписал закон о внесении мер поддержки МСП в единый реестр

Меры поддержки малого и среднего бизнеса войдут в единый реестр с марта 2026 г

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в единый реестр для повышения их адресности и эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ призван обеспечить полноту сведений о поддержке малого и среднего бизнеса, вне зависимости от органа или организации, которая ее предоставила. Все сведения об оказании поддержки и ее получателях в обязательном порядке будут вноситься в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Такой реестр уже действует, а его оператором является Федеральная налоговая служба.
При этом правительство РФ должно будет утвердить перечень федеральных программ поддержки (мероприятия по поддержке). В этот перечень будут включаться программы, разрабатываемые и реализуемые федеральными органами исполнительной власти, Корпорацией МСП и ее дочерними обществами, а также организациями, которые определены кабмином ответственными за реализацию этих программ.
Сведения о такой поддержке и ее получателях будут вноситься в единый реестр. Перечень программ поддержки будет ежегодно обновляться.
В реестр в общем порядке будут вноситься и сведения о поддержке, которую оказывают регионы и муниципалитеты. При этом периодичность внесения в реестр сведений об оказанной поддержке меняется с ежемесячной на ежеквартальную. Как ранее отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, информация передается ежеквартально, до пятого числа месяца после окончания квартала, когда принято решение о поддержке, о прекращении поддержки или зафиксировано нарушение условий ее получения.
Он обратил внимание, что сейчас поддержка бизнесу идет по разным каналам: через федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты, Корпорацию МСП, ее дочерние общества, организации инфраструктуры поддержки. При этом часть программ устроена в виде отраслевых или межотраслевых механизмов, где МСП входят в число получателей, и сведения по таким мерам попадали в реестр нерегулярно.
Новый закон меняет подход. Так, Говырин пояснял, что для предпринимателей практический смысл прост: в одном источнике будет видна собранная история полученной поддержки, включая меры по федеральным программам из утвержденного перечня, плюс поддержка от региона и муниципалитета. Для органов власти это будет база, чтобы сопоставлять меры, находить пересечения, корректировать состав программ и объемы финансирования по реальному спросу.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
ЭкономикаРоссияАлексей ГовыринВладимир ПутинКорпорация МСПГосдума РФ
 
 
