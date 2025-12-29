Путин подписал закон о внесении мер поддержки МСП в единый реестр

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в единый реестр для повышения их адресности и эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ призван обеспечить полноту сведений о поддержке малого и среднего бизнеса, вне зависимости от органа или организации, которая ее предоставила. Все сведения об оказании поддержки и ее получателях в обязательном порядке будут вноситься в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Такой реестр уже действует, а его оператором является Федеральная налоговая служба.

При этом правительство РФ должно будет утвердить перечень федеральных программ поддержки (мероприятия по поддержке). В этот перечень будут включаться программы, разрабатываемые и реализуемые федеральными органами исполнительной власти, Корпорацией МСП и ее дочерними обществами, а также организациями, которые определены кабмином ответственными за реализацию этих программ.

Сведения о такой поддержке и ее получателях будут вноситься в единый реестр. Перечень программ поддержки будет ежегодно обновляться.

В реестр в общем порядке будут вноситься и сведения о поддержке, которую оказывают регионы и муниципалитеты. При этом периодичность внесения в реестр сведений об оказанной поддержке меняется с ежемесячной на ежеквартальную. Как ранее отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин , информация передается ежеквартально, до пятого числа месяца после окончания квартала, когда принято решение о поддержке, о прекращении поддержки или зафиксировано нарушение условий ее получения.

Он обратил внимание, что сейчас поддержка бизнесу идет по разным каналам: через федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты, Корпорацию МСП, ее дочерние общества, организации инфраструктуры поддержки. При этом часть программ устроена в виде отраслевых или межотраслевых механизмов, где МСП входят в число получателей, и сведения по таким мерам попадали в реестр нерегулярно.

Новый закон меняет подход. Так, Говырин пояснял, что для предпринимателей практический смысл прост: в одном источнике будет видна собранная история полученной поддержки, включая меры по федеральным программам из утвержденного перечня, плюс поддержка от региона и муниципалитета. Для органов власти это будет база, чтобы сопоставлять меры, находить пересечения, корректировать состав программ и объемы финансирования по реальному спросу.