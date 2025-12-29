Билайн обнулит цену исходящих звонков сразу после боя курантов на сутки

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В новогоднюю ночь сразу после боя курантов Билайн обнулит стоимость исходящих звонков по России для своих абонентов на 1 день, сообщает пресс-служба оператора.

"Самый ценный подарок — услышать родных, их смех, их “с Новым годом!”, сказать близким добрые слова. Поэтому 1 января связь будет бесплатной: не зависьте от ограничений мобильного интернета и делитесь настоящими искренними эмоциями в самый волшебный момент года, звоните, сколько хочется тем, кто по-настоящему дорог", — цитирует пресс-служба генерального директора Билайна Сергея Анохина.

Компания заранее подготовила сеть к праздничному пику: усилен мониторинг, увеличена пропускная способность и дежурят расширенные команды поддержки — чтобы новогодние звонки проходили легко и без задержек.

Бесплатные звонки действуют 1 января 2026 года (00:00-23:59) по местному времени абонента и распространяются на исходящие по России. Для тех клиентов, кто пользуется поминутной или посекундной тарификацией, а также VoWiFi в роуминге, звонки тоже бесплатные. Ничего подключать не нужно, все заработает автоматически – достаточно просто позвонить близким.