22:15 29.12.2025 (обновлено: 00:45 30.12.2025)
Бывший финский политик получил статус беженца в России
Экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен получили статус беженцев в России, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 30.12.2025
2025
россия, москва, финляндия, ирина волк, нато, в мире
Бывший финский политик получил статус беженца в России

Экс-депутат из Финляндии Ано Туртиайнен получил удостоверение беженца в России

CC BY 4.0 / Hannu Häkkinen / Finnish politician Ano TurtiainenБывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
CC BY 4.0 / Hannu Häkkinen / Finnish politician Ano Turtiainen
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен получили статус беженцев в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сегодня в Москве в торжественной обстановке Ано Туртиайнен и его супруга получили удостоверения беженца на территории Российской Федерации", — написала она в Telegram-канале.
Финские полицейские на рыночной площади в Турку - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Финляндии увеличилось число преступлений против русских
12 ноября, 01:00
12 ноября, 01:00
Волк уточнила, что супружеская пара обратилась в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве с ходатайством о признании их беженцами из-за преследований со стороны финских властей.
Представитель МВД также добавила, что Туртиайнен основал и возглавлял политическую партию "Власть принадлежит народу", настаивавшую на сохранении отношений с Россией и против членства в НАТО. Экс-депутат при этом был одним из семи членов парламента, не согласившихся со вступлением страны в западный военный блок. Впоследствии у его семьи начались трудности.
"Подполковник полиции Алексей Журин выдал семье Туртиайнен удостоверения беженца и поздравил их", — отметила Волк.
Туртиайнен выразил благодарность сотрудникам ведомства.
Здание посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
МИД передаст посольству Финляндии книгу о русофобии
Вчера, 17:24
Вчера, 17:24
 
РоссияМоскваФинляндияИрина ВолкНАТОВ мире
 
 
