Бывший финский политик получил статус беженца в России

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен и его жена Минна Марита Туртиайнен получили статус беженцев в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сегодня в Москве в торжественной обстановке Ано Туртиайнен и его супруга получили удостоверения беженца на территории Российской Федерации", — написала она в Telegram-канале.
Волк уточнила, что супружеская пара обратилась в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве с ходатайством о признании их беженцами из-за преследований со стороны финских властей.
Представитель МВД также добавила, что Туртиайнен основал и возглавлял политическую партию "Власть принадлежит народу", настаивавшую на сохранении отношений с Россией и против членства в НАТО. Экс-депутат при этом был одним из семи членов парламента, не согласившихся со вступлением страны в западный военный блок. Впоследствии у его семьи начались трудности.
"Подполковник полиции Алексей Журин выдал семье Туртиайнен удостоверения беженца и поздравил их", — отметила Волк.
Туртиайнен выразил благодарность сотрудникам ведомства.