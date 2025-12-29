Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ ставили самоходную гаубицу у жилых домов, рассказал очевидец
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 29.12.2025
Боевики ВСУ ставили самоходную гаубицу у жилых домов, рассказал очевидец
Боевики ВСУ ставили самоходную гаубицу у жилых домов, рассказал очевидец - РИА Новости, 29.12.2025
Боевики ВСУ ставили самоходную гаубицу у жилых домов, рассказал очевидец
Боевики ВСУ нередко находились в состоянии алкогольного опьянения и использовали самоходную гаубицу во дворах жилых домов, рассказал РИА Новости беженец... РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
Боевики ВСУ ставили самоходную гаубицу у жилых домов, рассказал очевидец

РИА Новости: пьяные боевики ВСУ использовали гаубицу во дворах жилых домов

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ нередко находились в состоянии алкогольного опьянения и использовали самоходную гаубицу во дворах жилых домов, рассказал РИА Новости беженец Евгений.
"Пьяные ВСУшники ночью приехали на САУ (самоходной артиллерийской установке - ред.) к дому №4 в районе Шахтёрского. Как мы поняли, что они были пьяные? Через 5–10 минут приехали офицеры и начали орать на экипаж: что они творят, дебилы. Те даже развернуться сами не смогли — другой экипаж сел в машину и вывел её", — рассказал Евгений.
По словам собеседника агентства, уже на следующий день в жилой дом прилетел снаряд. Характер разрушений, как отмечает мужчина, указывал на то, что огонь велся со стороны Доброполья.
"Снаряд прилетел, и там погибли люди. Я сам доставал тела — десять человек. Больше десяти там не было, потому что всех, кого нашли, мы похоронили во дворе возле пятого дома", — добавил он.
Евгений отметил, что подобные случаи происходили регулярно: украинские боевики могли выезжать на тяжелой технике в состоянии опьянения, использовать дворы и улицы как позиции для стрельбы.
"Такие случаи были нередки. Где они могли пройти — оттуда потом прилетало", — рассказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
