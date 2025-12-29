https://ria.ru/20251229/bespilotniki-2065516657.html
Над Новгородской областью сбили 18 украинских беспилотников
ПВО сбила над Новгородской областью до 7.00 мск 18 украинских БПЛА, летевших в направлении резиденции президента РФ, и с 7.00 до 9.00 мск - еще 23 украинских... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
