В Пермской области завершили ремонт после аварии на сетях водоснабжения

"Ремонтные работы на ВНС-18 (насосной станции - ред.) завершены. Вышли на нормативный режим давления воды. Фактически водоснабжение отсутствовало только в высоких точках города, на верхних этажах многоэтажных домов. Запросов от соцобъектов на подвоз воды не поступало (кроме больницы)", - указано на странице "Березниковской водоснабжающей компании" в соцсети "ВКонтакте".