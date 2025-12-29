В Пермской области завершили ремонт после аварии на сетях водоснабжения

ПЕРМЬ, 29 дек - РИА Новости. Рабочие завершили ремонт на сетях водоснабжения в пермских Березниках после аварии, из-за которой у части города были проблемы с водой, сообщила местная ресурсоснабжающая компания.
Ранее краевая прокуратура начала проверку из-за аварии на сетях водоснабжения в Березниках, спровоцированной выходом из строя задвижки на насосной станции. Также ведомство контролировало сроки начавшихся ремонтных работ. По данным ресурсоснабжающей компании "Березниковская водоснабжающая компания", проблемы с водой в понедельник наблюдались в более 400 домах, в том числе многоквартирных.
"Ремонтные работы на ВНС-18 (насосной станции - ред.) завершены. Вышли на нормативный режим давления воды. Фактически водоснабжение отсутствовало только в высоких точках города, на верхних этажах многоэтажных домов. Запросов от соцобъектов на подвоз воды не поступало (кроме больницы)", - указано на странице "Березниковской водоснабжающей компании" в соцсети "ВКонтакте".
Березники, в которых проживают примерно 150 тысяч человек, являются вторым по численности населения городом в Пермском крае.