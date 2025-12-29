https://ria.ru/20251229/belousov-2065459518.html
Все идет по плану в зоне СВО, заявил Белоусов
Все идет по плану в зоне СВО, заявил Белоусов - РИА Новости, 29.12.2025
Все идет по плану в зоне СВО, заявил Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов на совещании по ситуации в зоне СВО доложил президенту России Владимиру Путину, что все идет по плану, очень динамично, с... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:37:00+03:00
2025-12-29T16:37:00+03:00
2025-12-29T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031224071_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_ea641589c73593c80948f7676b6756f4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031224071_236:0:2725:1867_1920x0_80_0_0_601ed8ba7fdd3336d24007afa975caa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Все идет по плану в зоне СВО, заявил Белоусов
Белоусов: в зоне СВО все идет по плану и с опережением темпов