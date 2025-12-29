Рейтинг@Mail.ru
16:37 29.12.2025
Все идет по плану в зоне СВО, заявил Белоусов

Белоусов: в зоне СВО все идет по плану и с опережением темпов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов на совещании по ситуации в зоне СВО доложил президенту России Владимиру Путину, что все идет по плану, очень динамично, с опережением темпов.
"Все идет по плану, очень динамично. Я бы сказал даже - Валерий Васильевич (Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ - ред.) доложил - с опережением темпов, которые планировались еще изначально", - сказал Белоусов президенту.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
