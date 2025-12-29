https://ria.ru/20251229/bashnja-2065477437.html
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих
В Калужской области водонапорная башня обрушилась при демонтаже, двое рабочих погибли, сообщил региональный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 29.12.2025
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих
В Калужской области двое рабочих погибли при обрушении водонапорной башни