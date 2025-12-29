Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих
17:37 29.12.2025 (обновлено: 19:24 29.12.2025)
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих - РИА Новости, 29.12.2025
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих
В Калужской области водонапорная башня обрушилась при демонтаже, двое рабочих погибли, сообщил региональный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 29.12.2025
В Калужской области обрушилась водонапорная башня, погибли двое рабочих

В Калужской области двое рабочих погибли при обрушении водонапорной башни

На месте обрушения водонапорной башни в Калужской области
На месте обрушения водонапорной башни в Калужской области
© Фото : Калужский Следком/Telegram
На месте обрушения водонапорной башни в Калужской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 дек — РИА Новости. В Калужской области водонапорная башня обрушилась при демонтаже, двое рабочих погибли, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
"В городе Балабаново в ходе выполнения подготовительных работ для демонтажа водонапорной башни произошло обрушение конструкции, в результате чего погибли двое рабочих", — говорится в публикации.
Следователи проводят проверку.
