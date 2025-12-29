Рейтинг@Mail.ru
Маржинальность АЗС в декабре улучшилась, заявил эксперт
29.12.2025
05:35 29.12.2025
Маржинальность АЗС в декабре улучшилась, заявил эксперт
Маржинальность АЗС в декабре улучшилась, заявил эксперт
Ситуация на российском топливном рынке в опте и рознице улучшилась, маржинальность АЗС в декабре находится в положительной зоне, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2025
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-95
россия
2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ситуация на российском топливном рынке в опте и рознице улучшилась, маржинальность АЗС в декабре находится в положительной зоне, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.
"Мы регулярно мониторим уровень цен на АЗС и соотношение с оптовыми ценами. Сейчас ситуация улучшилась. Маржинальность АЗС с учетом дополнительных расходов по доставке на 22 декабря положительная и составила по Аи-92 - 24,3%, Аи-95 - 21,4%, летнему дизтопливу - 32,2%, зимнему сорту - 22,9%", - прокомментировал он текущую ситуацию на рынке топлива.
В то же время рентабельность АЗС с учетом дополнительных и операционных расходов также положительная и составила по Аи-92 - 11,3%, Аи-95 - 9,6%, летнему дизтопливу - 21,5%, зимнему - 12,2%, добавил Карпов.
Еще в ноябре маржинальность продаж бензина и дизтоплива на АЗС находилась в минусе, сообщали РИА Новости аналитики исследовательской группы "Петромаркет".
Оптовые и розничные цены на бензин в России рекордными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года. Снижение цен на бензин на заправках фиксируется уже семь недель подряд.
