СТАМБУЛ, 29 дек – РИА Новости. Атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина совершили силы, стремящиеся саботировать процесс мирного урегулирования, не исключено, что Украине помогли европейские разведки, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Это нападение устроили силы, стремящиеся саботировать процесс мирного урегулирования. Конечно, Украина могла совершить подобную атаку, однако нельзя исключать, что ей помогли ряд представителей европейских разведок, старающихся отправить под откос все усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта", - заявил Сезер.
Эксперт отметил, что речь идет о провокации, целью которой может быть торпедирование всего мирного процесса. Сезер добавил, что такие атаки неприемлемы.