Эксперт не исключил помощь европейцев Украине в атаке на резиденцию Путина

СТАМБУЛ, 29 дек – РИА Новости. Атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина совершили силы, стремящиеся саботировать процесс мирного урегулирования, не исключено, что Украине помогли европейские разведки, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.

Эксперт отметил, что речь идет о провокации, целью которой может быть торпедирование всего мирного процесса. Сезер добавил, что такие атаки неприемлемы.