Нечаев назвал атаку Киева на резиденцию Путина ударом по своему будущему

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является опасной деградацией и ударом по собственному будущему, заявил лидер партии "Новые люди", глава думской фракции Алексей Нечаев.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

"Покушение Украины на Владимира Путина - это даже не отчаяние. Это опасная деградация и удар по собственному будущему", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские политики сознательно загоняют ситуацию в тупик и делают всё, чтобы затянуть войну на долгие годы. Нечаев считает, что в первую очередь это не нужно народу Украины, а также не нужно президенту США Дональду Трампу

"Вряд ли для него теперь есть разница между руководством Украины и стрелком, который едва не убил его на предвыборной кампании", - предположил лидер партии.