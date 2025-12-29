Рейтинг@Mail.ru
Нечаев назвал атаку Киева на резиденцию Путина ударом по своему будущему - РИА Новости, 29.12.2025
22:08 29.12.2025
Нечаев назвал атаку Киева на резиденцию Путина ударом по своему будущему
Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является опасной деградацией и ударом по собственному... РИА Новости, 29.12.2025
Нечаев назвал атаку Киева на резиденцию Путина ударом по своему будущему

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является опасной деградацией и ударом по собственному будущему, заявил лидер партии "Новые люди", глава думской фракции Алексей Нечаев.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Покушение Украины на Владимира Путина - это даже не отчаяние. Это опасная деградация и удар по собственному будущему", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские политики сознательно загоняют ситуацию в тупик и делают всё, чтобы затянуть войну на долгие годы. Нечаев считает, что в первую очередь это не нужно народу Украины, а также не нужно президенту США Дональду Трампу.
"Вряд ли для него теперь есть разница между руководством Украины и стрелком, который едва не убил его на предвыборной кампании", - предположил лидер партии.
Он отметил, что у России есть асимметричные способы ответа, но стратегическая цель в переговорах России и США остаётся прежней: долгосрочный и стабильный мир.
