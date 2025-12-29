Рейтинг@Mail.ru
Летевшие на резиденцию Путина БПЛА сбили над Смоленской и Брянской землями
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 29.12.2025 (обновлено: 22:01 29.12.2025)
Летевшие на резиденцию Путина БПЛА сбили над Смоленской и Брянской землями
При отражении террористической атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области украинские БПЛА были сбиты также над Брянской и Смоленской областями,... РИА Новости, 29.12.2025
Летевшие на резиденцию Путина БПЛА сбили над Смоленской и Брянской землями

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. При отражении террористической атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области украинские БПЛА были сбиты также над Брянской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе отражения террористической атаки киевского режима над территорией Брянской области средствами ПВО в течение ночи было перехвачено 49 украинских БПЛА, летевших в направлении Новгородской области", - говорится в сообщении.
В МО РФ добавили, что над Смоленской областью был сбит один украинский БПЛА.
"Над Новгородской областью до 7.00 мск 29 декабря были перехвачены 18 украинских БПЛА, летевших в направлении резиденции президента Российской Федерации, и с 7.00 до 9.00 мск еще 23 украинских БПЛА", - отметили в ведомстве.
