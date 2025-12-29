Рейтинг@Mail.ru
Первый зампред ГД поддержал слова Лаврова про атаку на резиденцию Путина
20:49 29.12.2025
Первый зампред ГД поддержал слова Лаврова про атаку на резиденцию Путина
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказался в поддержку заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об ответе России на попытки Киева атаковать РИА Новости, 29.12.2025
россия, новгородская область, киев, сергей лавров, александр жуков, госдума рф
Россия, Новгородская область, Киев, Сергей Лавров, Александр Жуков, Госдума РФ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказался в поддержку заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об ответе России на попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Он также заявил, что объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены.
"Полностью поддерживаю позицию, озвученную нашим главой МИД Лавровым. Для этого имеются все основания", - сказал Жуков журналистам в понедельник.
Он считает, что такие атаки - "очевидная провокация".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
