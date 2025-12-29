Первый зампред ГД поддержал слова Лаврова про атаку на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказался в поддержку заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об ответе России на попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Он также заявил, что объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены.
"Полностью поддерживаю позицию, озвученную нашим главой МИД Лавровым. Для этого имеются все основания", - сказал Жуков журналистам в понедельник.
Он считает, что такие атаки - "очевидная провокация".