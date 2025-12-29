Мирошник высказался о попытке атаки Киева на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Теперь США ясно, кто готов на все, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ по резиденции президента РФ.