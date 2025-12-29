Рейтинг@Mail.ru
Мирошник высказался о попытке атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
20:43 29.12.2025 (обновлено: 21:10 29.12.2025)
Мирошник высказался о попытке атаки Киева на резиденцию Путина
Мирошник высказался о попытке атаки Киева на резиденцию Путина
Мирошник высказался о попытке атаки Киева на резиденцию Путина

Мирошник: теперь США ясно, кто готов на все, чтобы сорвать переговоры

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Теперь США ясно, кто готов на все, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, комментируя атаку ВСУ по резиденции президента РФ.
"Владимир Зеленский превзошел сам себя в попытках исподтишка сорвать мирные переговоры. Теперь и американской стороне ясно, кто именно готов на все, чтобы сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта", - сказал Мирошник.
Он отметил, что атаки Киева и раньше совпадали по времени с активизацией переговорного процесса.
"Попытке террористической атаки на президентскую резиденцию в Новгороде предшествовали теракты, организованные Киевом в периоды подготовки переговоров в Стамбуле, в виде терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях 31 мая и 1 июня непосредственно перед переговорами в Стамбуле 2 июня", - отметил Мирошник.
По его словам, также 28 марта, в период объявленного "энергетического перемирия", ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.
"Переговоры в Анкоридже сопровождались серией преднамеренных ударов по крупным городам России, в том числе по Курску, где пострадало 12 мирных жителей, погиб пятилетний ребенок", - напомнил Мирошник.
