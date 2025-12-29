Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области - это агония, Владимир Зеленский делает все, чтобы война продолжилась, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
"Агония киевского режима, причем агония конкретная. Видимо на встрече с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом были ему предъявлены определенные требования, на которые этот персонаж идти не готов. И для него самое главное, в том числе физическая его возможность пребывания дальнейшего в этом мире - это продолжение войны. И он делает все, чтобы эта война продолжилась", - сказал Картаполов.
По его словам, атака направлена на то, чтобы попытаться сорвать переговорный процесс и обвинить в этом Россию.
"Они всегда это делали, ничего нового. Но Лавров же сказал, что мы не намерены выходить, мы просто пересмотрим некоторые наши подходы, а нам есть, что пересмотреть", - подчеркнул глава комитета Госдумы.
Он отметил, что позиция России является абсолютно взвешенной.