Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области - это агония, Владимир Зеленский делает все, чтобы война продолжилась, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, атака направлена на то, чтобы попытаться сорвать переговорный процесс и обвинить в этом Россию.