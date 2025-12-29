Рейтинг@Mail.ru
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
29.12.2025
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области - это агония, Владимир Зеленский делает все, чтобы война...
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области - это агония, Владимир Зеленский делает все, чтобы война продолжилась, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
"Агония киевского режима, причем агония конкретная. Видимо на встрече с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом были ему предъявлены определенные требования, на которые этот персонаж идти не готов. И для него самое главное, в том числе физическая его возможность пребывания дальнейшего в этом мире - это продолжение войны. И он делает все, чтобы эта война продолжилась", - сказал Картаполов.
По его словам, атака направлена на то, чтобы попытаться сорвать переговорный процесс и обвинить в этом Россию.
"Они всегда это делали, ничего нового. Но Лавров же сказал, что мы не намерены выходить, мы просто пересмотрим некоторые наши подходы, а нам есть, что пересмотреть", - подчеркнул глава комитета Госдумы.
Он отметил, что позиция России является абсолютно взвешенной.
