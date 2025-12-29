Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 29.12.2025 (обновлено: 19:56 29.12.2025)
Слуцкий прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина
Слуцкий прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина
россия, киев, сша, госдума рф, владимир путин, леонид слуцкий (политик), сергей лавров, новгородская область
Россия, Киев, США, Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Лавров, Новгородская область
Слуцкий прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина

Слуцкий назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина подрывом миротворческих усилий США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является не только провокацией против РФ, но и подрывом миротворческих усилий американской стороны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский не признал атаку ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 19:09
"Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что президент США назвал действия Киева "сумасшествием", пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию – акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Владимира Зеленского, и европейская "партия войны" – его прямые соучастники.
"Почерк террористов не меняется. После Стамбула-1 была постановка в Буче, после первых раундов Стамбула-2 – масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с Трампом – налет дронов на резиденцию главы российского государства", - добавил глава думского комитета.
Слуцкий выразил уверенность в том, что ответные меры неминуемо последуют от России.
"В том числе, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, будет изменена переговорная позиция", - уточнил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Ушаков рассказал о реакции Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСШАГосдума РФВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Сергей ЛавровНовгородская область
 
 
