Слуцкий прокомментировал атаку Киева на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является не только провокацией против РФ, но и подрывом миротворческих усилий американской стороны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

"Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что президент США назвал действия Киева "сумасшествием", пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию – акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Владимира Зеленского , и европейская "партия войны" – его прямые соучастники.

"Почерк террористов не меняется. После Стамбула-1 была постановка в Буче , после первых раундов Стамбула-2 – масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с Трампом – налет дронов на резиденцию главы российского государства", - добавил глава думского комитета.

Слуцкий выразил уверенность в том, что ответные меры неминуемо последуют от России.