Правительство утвердило план развития "Артека" до 2030 года

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Правительство России утвердило план развития международного детского центра "Артек" на следующие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в июне " Артек " отметил свое столетие. Сейчас в центре созданы все условия, чтобы ребята интересно и с пользой для здоровья отдыхали, проводили время, учились, узнавали новое.

"Чтобы развитие "Артека" продолжалось, правительство утвердило план на следующие 5 лет. Он нацелен на дальнейшее совершенствование детского отдыха по всей стране", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Глава кабмина отметил, что наработанные в центре опыт и уникальные методики формирования личности ребенка сегодня очень востребованы. Применяемая в центре система педагогической деятельности, по его словам, должна быть гибкой и конкурентоспособной, гармонично сочетающей классические подходы, программы нового поколения и современные цифровые технологии.

"Предполагается дальнейшая модернизация и строительство инфраструктуры, сохранение объектов культурного наследия, которые расположены на территории центра. Чтобы у детей было как можно больше возможностей для обучения, завершается и создание центра инновационных образовательных технологий", - рассказал Мишустин, говоря о планах развития "Артека" до 2030 года.

Кроме того, продолжится совершенствование системы непрерывного повышения квалификации сотрудников, включая меры поддержки. Также организована профессиональная подготовка и методическое сопровождение работников подобных учреждений в регионах, уточнил премьер.

"Очень важно, чтобы лучшие практики воспитания, которые там применяются, активно тиражировались по всей стране", - добавил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, в ближайшие 5 лет в "Артеке" построят новую образовательную инфраструктуру, отремонтируют корпуса, модернизируют сети, оборудование и программное обеспечение, систему безопасности, разработают новые образовательные программы и завершат создание центра инновационных образовательных технологий.