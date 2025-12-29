Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
11:31 29.12.2025
Правительство утвердило план развития "Артека" до 2030 года
Правительство утвердило план развития "Артека" до 2030 года
россия, михаил мишустин, артек
Россия, Михаил Мишустин, Артек
Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму
Дети в Международном детском центре "Артек" в Крыму . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Правительство России утвердило план развития международного детского центра "Артек" на следующие 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он напомнил, что в июне "Артек" отметил свое столетие. Сейчас в центре созданы все условия, чтобы ребята интересно и с пользой для здоровья отдыхали, проводили время, учились, узнавали новое.
"Чтобы развитие "Артека" продолжалось, правительство утвердило план на следующие 5 лет. Он нацелен на дальнейшее совершенствование детского отдыха по всей стране", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Глава кабмина отметил, что наработанные в центре опыт и уникальные методики формирования личности ребенка сегодня очень востребованы. Применяемая в центре система педагогической деятельности, по его словам, должна быть гибкой и конкурентоспособной, гармонично сочетающей классические подходы, программы нового поколения и современные цифровые технологии.
"Предполагается дальнейшая модернизация и строительство инфраструктуры, сохранение объектов культурного наследия, которые расположены на территории центра. Чтобы у детей было как можно больше возможностей для обучения, завершается и создание центра инновационных образовательных технологий", - рассказал Мишустин, говоря о планах развития "Артека" до 2030 года.
Кроме того, продолжится совершенствование системы непрерывного повышения квалификации сотрудников, включая меры поддержки. Также организована профессиональная подготовка и методическое сопровождение работников подобных учреждений в регионах, уточнил премьер.
"Очень важно, чтобы лучшие практики воспитания, которые там применяются, активно тиражировались по всей стране", - добавил Мишустин.
Как уточнили в пресс-службе кабмина, в ближайшие 5 лет в "Артеке" построят новую образовательную инфраструктуру, отремонтируют корпуса, модернизируют сети, оборудование и программное обеспечение, систему безопасности, разработают новые образовательные программы и завершат создание центра инновационных образовательных технологий.
Согласно утвержденному плану, планируется также открыть сеть представительств "Артека" в других странах для продвижения российских образовательных методик и создать Высшую школу педагогики и воспитания, которая станет площадкой для повышения квалификации и обмена опытом специалистов в области воспитания.
