В Подмосковье арестовали мужчину по делу об участии в ИГ*

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Раменский городской суд Московской области отправил в СИЗО мужчину по делу об участии в деятельности "Исламского государства"* (ИГ*) через общение в социальной сети и мессенджерах, сообщили РИА Новости в суде.
"В Раменском городском суде рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)... Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 25 февраля 2026 года", - сказали в пресс-службе суда.
Санкции этой статьи предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
По версии обвинения, мужчина в социальных сетях и мессенджерах вступил в тематические каналы, где установил контакт с лидерами и членами ИГ* и по их наставлениям дал устное согласие на вступление в эту террористическую организацию. Далее фигурант, придерживаясь радикальных исламистских взглядов, проходил идеологическую подготовку и планировал выезд в Сирию для непосредственного участия в конфликте на стороне ИГ*. Через социальную сеть он получил от боевика инструкцию по выезду, после чего планировал приобрести билет в Стамбул для дальнейшей переправки в Сирию, но его планы сорвались, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России