ЕС досрочно выберет квоту на импорт российского алюминия
05:11 29.12.2025
ЕС досрочно выберет квоту на импорт российского алюминия
экономика, россия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Евросоюз, Евростат
ЕС досрочно выберет квоту на импорт российского алюминия

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ситуация с европейским импортом российского необработанного алюминия складывается таким образом, что разрешенная квота будет выбрана досрочно: в январе-октябре ЕС уже ввез 98% дозволенного объема, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в текущем году его можно приобретать в размере 275 тысяч тонн в год.
Согласно данным ведомства, импорт в январе-октябре уже составил 269,3 тысячи тонн - всего на 3,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, в 2021 году за аналогичный период ЕС ввез в 2,3 раза больше - 619 тысяч тонн.
В среднем за неполный 2025 год ЕС импортировал 27 тысяч тонн этого металла ежемесячно.
