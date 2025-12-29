ЕС досрочно выберет квоту на импорт российского алюминия

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ситуация с европейским импортом российского необработанного алюминия складывается таким образом, что разрешенная квота будет выбрана досрочно: в январе-октябре ЕС уже ввез 98% дозволенного объема, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.