Прощание с Верой Алентовой началось в театре Пушкина

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Театре имени Пушкина в Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие продлится с 11:00 до 13:00. Десятки людей с цветами собрались у входа в здание. После церемонии актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.
Театр имени Пушкина 25 декабря посвятил показ юбилейного спектакля "И будет театр!.." памяти Алентовой. Во втором акте представления можно было увидеть ее портреты. Художественный руководитель Евгений Писарев отметил 60-летнюю преданность артистки театру: она служила в нем, была его звездой и "в какой-то степени даже символом". По его словам, в своем монологе Алентова должна была рассказать об успехе спектакля "Я — женщина", поставленного в 1980 годы, о работе с режиссером Борисом Морозовым, а также о последовавших творческих неудачах, и других "деликатных моментах, которые театр не смог принять". В конце спектакля артисты вышли на поклон, часть из них заняла места в зрительном зале на сцене, которая была частью декораций. Место рядом с худруком, которое должна была занять Алентова осталось пустым.
Запланированный на 5 января спектакль "Мадам Рубинштейн", главную роль в котором исполняла актриса, заменили на постановку "Семейка Краузе". Об изменениях в расписании других постановок театр пообещал сообщить позднее.
Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. В тот день она пришла проститься с народным артистом России Анатолием Лобоцким в театре имени Владимира Маяковского, где ей стало плохо. Актрису госпитализировали, но спасти ее не удалось.
Она родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года Алентова руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Ее также можно увидеть в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
