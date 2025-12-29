Рейтинг@Mail.ru
11:26 29.12.2025 (обновлено: 12:46 29.12.2025)
Прощание с Верой Алентовой началось в театре Пушкина
В Театре имени Пушкина в Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2025
умерла вера алентова
Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой
Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой проходит в Театре Пушкина в Москве. Актриса ушла из жизни 25 декабря, ей было 83 года.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Театре имени Пушкина в Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие продлится с 11:00 до 13:00. Десятки людей с цветами собрались у входа в здание. После церемонии актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.
Памяти актрисы Веры Алентовой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Памяти актрисы Веры Алентовой
25 декабря, 17:09
Театр имени Пушкина 25 декабря посвятил показ юбилейного спектакля "И будет театр!.." памяти Алентовой. Во втором акте представления можно было увидеть ее портреты. Художественный руководитель Евгений Писарев отметил 60-летнюю преданность артистки театру: она служила в нем, была его звездой и "в какой-то степени даже символом". По его словам, в своем монологе Алентова должна была рассказать об успехе спектакля "Я — женщина", поставленного в 1980 годы, о работе с режиссером Борисом Морозовым, а также о последовавших творческих неудачах, и других "деликатных моментах, которые театр не смог принять". В конце спектакля артисты вышли на поклон, часть из них заняла места в зрительном зале на сцене, которая была частью декораций. Место рядом с худруком, которое должна была занять Алентова осталось пустым.
Запланированный на 5 января спектакль "Мадам Рубинштейн", главную роль в котором исполняла актриса, заменили на постановку "Семейка Краузе". Об изменениях в расписании других постановок театр пообещал сообщить позднее.
Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. В тот день она пришла проститься с народным артистом России Анатолием Лобоцким в театре имени Владимира Маяковского, где ей стало плохо. Актрису госпитализировали, но спасти ее не удалось.
Она родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года Алентова руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Ее также можно увидеть в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Катерина, Светлана, мадам Рубинштейн: многоликая Вера Алентова
25 декабря, 16:25
 
